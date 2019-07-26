رياضة | منافسة شرسة بين مانشستر يونايتد ونابولي على "نيكولاس بيبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسة شرسة بين مانشستر يونايتد ونابولي على "نيكولاس بيبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونظيره نابولي الإيطالي مساعيهم، من أجل تدعيم خط هجومهم، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره الصحفي الشهير "جيانلوكا دي مارزيو" فإن نادي نابولي يواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي.

وأفادت التقارير أن اللاعب يطالب براتب سنوي يصل إلى 5 مليون يورو، كما أن وكيل أعماله يطالب بـ 5 مليون يورو أيضا.