رياضة | صراع عنيف بين الليجا والاتحاد الإسباني لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع عنيف بين الليجا والاتحاد الإسباني لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لا توافق على قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني، بإلغاء مباريات يوم الجمعة والاثنين، وتقول انها المنظمة المختصة الوحيدة التي تحدد المواعيد والجداول.

وذكر أحد مسؤولي الليجا، بأنه سيكون هناك جلسة قضائية يوم 7 أغسطس، بهدف حل بحذر هذا الهجوم من الاتحاد الاسباني لكرة القدم.

وعلى ذلك فإن حل النزاع بين الليجا والاتحاد الاسباني لكرة القدم بشأن لعب مباريات يومي الجمعة والاثنين، سوف يتم الفصل فيه من قبل القضاء الاسباني يوم 7 اغسطس.