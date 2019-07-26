شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى واحدة من المفاجآت المدوية، أصبح الدولى البرازيلى نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، على رادار نادى يوفنتوس للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما دخل فى طريق مسدود مع إدارة النادى الباريسى خلال الفترة الماضية حيث أعلن رغبته فى الرحيل عن الدورى الفرنسى.

وكان نيمار قد أكد فى تصريحات سابقة رغبته فى العودة مرة أخرى إلى نادى برشلونة الإسبانى، ولكن مغالاة نادى باريس سان جيرمان فى ترك اللاعب قد تعوق انتقاله إلى صفوف البلوجرانا.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، طالب إدارة ناديه يوفنتوس الإيطالى بضرورة التعاقد مع النجم البرازيلى نيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وقالت الصحيفة إن رونالدو يحاول التأثير على إدارة «البيانكونيرى» لضم النجم البرازيلى، مشيرة إلى أن الدولى البرتغالى الذى يتمتع بعلاقة جيدة مع نيمار، يعتقد أن هذا الأخير ربما يكون الحل المثالى فى الوقت الحالى بالنسبة له، لمساعدته فى قيادة السيدة العجوز للظفر بلقب دورى أبطال أوروبا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو أيضا يحاول إقناع نيمار بالانتقال لبطل الدورى الإيطالى، والذى ربما يكون الحل المثالى فى الوقت الحالى بالنسبة له.

وكان نيمار طلب الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسى فى الصيف، ويكثف نادى برشلونة من محاولات التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس تدرس تقديم عرض إلى مسؤولى «البى إس جى»، لاعبيه الأرجنتينى باولو ديبالا، والفرنسى بليز ماتويدى ومبلغ مالى، لم تكشف قيمته، فى محاولة للتعاقد مع أغلى لاعب فى العالم، الذى انضم لسان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد انتشرت فى الفترة الأخيرة حول رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع نيمار لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم المقبل، حيث يسعى الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للملكى إلى عودة الميرنجى للبطولات مرة أخرى بعدما خرج فى الموسم الماضى خالى الوفاض دون الحصول على بطولة.

يذكر ان البرازيلى نيمار كان قد عاد مؤخرا إلى تدريبات باريس سان جيرمان، ومن المنتظر حسم مصيره خلال الفترة القليلة المقبلة.