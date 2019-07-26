شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة النادى الملكي يفتح النار على زيدان بسبب جاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد خورخى فالدانو، المدير الفنى السابق لريال مدريد، موقف الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب الميرينجى، من لاعبه الويلزى جاريث بيل.

وقال فالدانو، خلال تصريحات لإذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية: «لا أفهم أن لاعبا فى النادى يمكنه أن يُقرر أن يلعب أم لا، وزيدان فاجأنى بصراحته بشأن بيل، وفاجأنى أكثر عندما قال إن بيل رفض اللعب ضد بايرن ميونخ».

وأضاف: «لا يمكن أن ننسى ما فعله بيل خلال الست سنوات الماضية، مثل أهدافه فى النهائيات».

وتابع النجم السابق للفريق الملكى: «هناك حاجة إلى لاعب خط وسط، وزيدان مُصمم على ضم بوجبا، وهو لديه قدرات وشخصية، ومهم حين يحتاجه الفريق لتقديم رد فعل».

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واختتم فالدانو: «مارسيلو؟ يبدو مختلفا، لا أدرى هل بسبب زيدان أم ميندى أو هو نفسه.. هو فى حالة بدنية جيدة والباقى يعتمد على كفاءته، ولديه الكثير».

واستقر الويلزى جاريث بيل، على الاستمرار مع فريقه الحالى ريال مدريد الإسبانى، وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقًا لما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية. وخرج الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسبانى الحالى، عقب مباراة بايرن ميونخ الألمانى الودية للتأكيد على رحيل جاريث بيل هذا الصيف.

وبعد تصريح زين الدين زيدان، تحدثت الصحف الإسبانية عن تلقى بيل العديد من العروض الصينية للانتقال للعب هناك، ولكن فى نهاية المطاف، قرر اللاعب عدم الانضمام لأحد الفرق الصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف جاريث بيل بعد تصريح زيدان كان مأساويًا، ولكن بعد مشاركته فى لقاء الريال الأخير أمام أرسنال الإنجليزى، وتألقه بتسجيل هدف المرينجى الأول، وإنقاذ مرمى ريال مدريد من هدف محقق، أصبحت الأمور أفضل.

لكن هذا لم يغير موقف زيدان حتى الآن من رغبته فى رحيل اللاعب، وهذا ما عبر عنه فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء قائلًا «موقف بيل ما زال كما هو»، ولكنه صرح أيضًا بأن بيل يعتبر جزءًا من الفريق، وهو معنا، وسيستمر فى العمل معنا.