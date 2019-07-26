شكرا لقرائتكم خبر عن «متولى» يقترب من الانضمام للقلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمود متولى، مدافع الفريق الكروى الأول لنادى الإسماعيلى، من الانضمام للقلعة الحمراء، بعدما أبدى اللاعب، رغبته فى ارتداء الفانلة الحمراء، بداية من الموسم المقبل، وأبلغ متولى مسؤولى الإسماعيلى رغبته فى التواجد مع الأهلى، خلال الموسم المقبل.

ويتبقى الاتفاق على كافة التفاصيل المالية، بين مسؤولى الناديين، ليعلن الأهلى بعدها الإعلان عن إتمام الصفقة نهائيًا.

يأتى هذا فى الوقت الذى يكثف فيه مسؤولو الأهلى مفاوضاتهم مع أحد المهاجمين الأفارقة، للتعاقد معه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما أبدى مارتن لاسارتى، رغبته فى التعاقد مع رأس حربة، لتدعيم الصفوف الهجومية، فى ظل تلقى وليد أزارو، عدة عروض، للاحتراف الخارجى، فضلًا عن رغبته فى ذلك.

من ناحية أخرى، يؤدى الفريق مرانه الرئيسى استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقررة غدًا الأحد فى ختام مباريات الدورى الممتاز، الذى حسمه الأهلى لصالحه خلال مواجهة المقاولون الأخيرة.

وحرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، على عقد عدة جلسات مع لاعبيه، طالبهم خلالها، بتحقيق الفوز على الزمالك، خصوصًا أن المباراة تعد ديربى خاصا بين الفريقين، وأكد لاسارتى على ضرورة حصد نقاط المباراة الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز

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وقال لاسارتى للاعبين إن مباراة الزمالك لا تقل أهمية عن مباراة المقاولون وأنها بمثابة قمة خاصة، وعلى الجميع التعامل معها بجدية من أجل حسمها وإنهاء المسابقة بشكل قوى يليق بما قدمه بطل الدورى هذا الموسم.

وشدد لاسارتى، على لاعبيه، بأنه كان واثقًا من الفوز بالدورى، رغم الصعوبات التى تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم وتأخره فى جدول الترتيب مرورا بالزحف نحو القمة، والتربع عليها وحسم اللقب لصالحه.

وأضاف: «بذلنا جهدا كبيرا ووضعنا الفوز بالدورى وإسعاد جماهير الأهلى نصب أعيننا، وكانت هناك حالة شديدة من التركيز والرغبة من جميع اللاعبين لتحقيق الهدف بحسم اللقب الغالى وهو ما تحقق بالفعل، والقادم سيكون أفضل لجماهير الأهلى على كافة الأصعدة».

وطلب مارتن لاسارتى من لاعبيه إرجاء أفراح الاحتفال بالفوز بدرع الدورى، لحين الانتهاء من مواجهة الزمالك.

فى شأن مختلف، يعود اليوم السبت، سعد سمير، مدافع الفريق، قادمًا من المانيا، ضمن برنامجه التأهيلى، لتعافيه من إصابة الركبة، وينتظر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية، بعد أربعة أسابيع، ووفقًا للجهاز الطبى فإن سعد سمير، سيعود للمشاركة فى المباريات، بعد ستة أسابيع من الآن.

فى سياق مختلف، يعقد الجهاز الفنى، جلسة عقب انتهاء مباراة الزمالك، لتحديد موقف اللاعبين الذين لا يرغب الجهاز الفنى فى تواجدهم داخل القائمة، وبحث العروض التى تلقاها النادى بشأن احتراف وإعارة بعضهم.