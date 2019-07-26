ميرتينز يثير الجدل.. هل يلعب موسمه الأخير بقميص نابولي؟

أثار البلجيكي دريس ميرتينز جناح فريق نابولي الإيطالي جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألمح إلى احتمالات خوضه الموسم الأخير بقميص فريقه الإيطالي، كما ألمح أيضًا إلى رحيل زميله الإسباني خوسيه كاييخون.

واستعرض ميرتينز مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يظهر خلاله وهو يغني بصحبة كاييخون، وأشار إلى أن موسم 2019/2020 سيختتم مسيرة اللاعبين بقميص نابولي.

وقال ميرتينز عبر الموقع ذاته: "وصلنا سويًا إلى نابولي، والآن نستعد لموسمنا السابع بالقميص الأزرق، ربما الموسم الأخير، لكننا حظينا بالكثير من المتعة أخي!"

وانتقل ميرتينز البالغ من العمر 32 عامًا إلى صفوف نابولي عام 2013، حيث تعاقد معه الفريق الإيطالي من صفوف آيندهوفن الهولندي مقابل 9.5 مليون يورو، وساهم في تتويج الفريق بلقبي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي عام 2014.