جوارديولا: غير غاضب من سعي البايرن لضم سانيه

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، أنه غير غاضب من سعي نادي بايرن ميونخ الألماني إلى ضم ليروي سانيه، نجم النادي الإنجليزي والمنتخب الألماني.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يشعر بخيبة أمل محتملة حيال استمرار سعي البايرن لضم سانيه، قال المدير الفني السابق للنادي البافاري (2013-2016) في مدينة يوكوهاما اليابانية اليوم الجمعة :" أنا أحب بايرن ميونخ وأقدره جدا، فقد أعطاني فرصة مذهلة للعمل في ألمانيا".

وأضاف جوارديولا أن البايرن يتطلع إلى ضم سانيه/23 عاما/.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، قد بدأ مفاوضات مع سانيه حول انتقاله للنادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا.

كان جوارديولا قد صرح مؤخرا بأن بمقدور سانيه الرحيل عن النادي في حال أراد ذلك.