مقابل 80 مليون يورو.. نابولي يقترب من ضم بيبي

توصل نادي نابولي الإيطالي إلى اتفاق مع نظيره ليل الفرنسي، من أجل التعاقد مع الجناح الإيفواري نيكولا بيبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن اللاعب لم يحدد موقفه بعد.

وأكد جيرار لوبيز رئيس نادي ليل أن النادي النادي الإيطالي أرسل عرضًا بقيمة 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي يرضي طموحات ليل المادية في الصفقة.

وتحدث لوبيز إلى صحيفة توتوسبورت الإيطالية قائلًا: "نابولي وافق طموحاتنا المادية، بعرض قيمته 80 مليون يورو، الآن الأمر يتوقف على اللاعب، أين يريد أن يذهب."

وأكمل رئيس نادي ليل: "بيبي سيعود من إجازته يوم الاثنين المقبل، طلبنا منه الاستمرار في صفوف الفريق بالموسم الماضي، لكننا أيضًا منحناه وعدًا بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إذا أراد ذلك."

وجذب بيبي البالغ من العمر 24 عامًا أنظار الأندية الكبرى خلال الموسم الماضي، بعدما تألق بشكل ملفت، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 11 هدفًا، في منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي.