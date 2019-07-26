شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019.. انطوي يقترب وشيكابالا "للبيع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019،حضر الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة، إلى مقر الزمالك بميت عقبة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لعقد جلسة خاصة مع مسئولو القلعة البيضاء.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019،أكد مصدر مطلع باللقلعة البيضاء، أن الزمالك انهى الاتفاق مع مسئولى نادى مصر المقاصة من أجل ضم أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحصل اللاعب على مقدم تعاقده من الزمالك بعد الجلسة التى عقدها بمقر النادى.

كان الزمالك نجح فى ضم إسلام جابر صانع ألعاب مصر المقاصة لمدة 5 سنوات مقبلة.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019، كما توصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم بمصر المقاصة لإتفاق يقضي بحصول النادى الفيومى على خدمات الثنائى محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمد إيراهيم، مقابل انضمام الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.