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شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019.. انطوي يقترب وشيكابالا "للبيع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019،حضر الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة، إلى مقر الزمالك بميت عقبة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لعقد جلسة خاصة مع مسئولو القلعة البيضاء.
أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019،أكد مصدر مطلع باللقلعة البيضاء، أن الزمالك انهى الاتفاق مع مسئولى نادى مصر المقاصة من أجل ضم أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحصل اللاعب على مقدم تعاقده من الزمالك بعد الجلسة التى عقدها بمقر النادى.
كان الزمالك نجح فى ضم إسلام جابر صانع ألعاب مصر المقاصة لمدة 5 سنوات مقبلة.
أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019، كما توصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم بمصر المقاصة لإتفاق يقضي بحصول النادى الفيومى على خدمات الثنائى محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمد إيراهيم، مقابل انضمام الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019، وكان الزمالك استطلع رأي اللاعب في العودة من قبل للنادي وأبدى الظهير الأيسر موافقته على العودة لفريقه السابق ووقع عبد الشافي على العقود رسميا لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.
أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019،أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع إسلام جابر صانع ألعاب المقاصة، بعد قيام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للنادي الأبيض لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.
وأكدت مصادر داخل الزمالك أن اللاعب وقع على العقود في حضور مسئولو الزمالك ومحمد مجد المشرف على الكرة بالنادي الفيومي.
أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019، ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الجمعة ببرج العرب، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وعلم "الخليج 365" أن خالد جلال المدير الفني للزمالك استقر على 20 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية وملاقاة الأهلي في القمة 118.
أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019، وتضم القائمة كل من : حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح
خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر ، خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد
أخبار الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019 ، دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات لضم محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز لتدعيم الهجوم الأبيض ،ليزاحم بذلك الأهلي الذي يحاول انهاء صفقة اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتلقى قفشة اتصالآ من مسئول زملكاوي لاستيضاح رغبته فيما يخص اللعب للأبيض ،ولمعرفة شروط بيراميدز في ملف بيعه.
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