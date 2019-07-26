شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 30 فردا لحضور مباراة القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة، على حضور 30 فرد فقط فى لقاء القمة 118 بين فريقى الأهلي و الزمالك، المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز .
يستضيف الأهلي فريق الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى لقاء تحصيل حاصل بعد فوز الأهلي بلقب الدورى رسمياً و إحتلال الزمالك للمركز الثاني بصفة رسمية.
وجاء هذا القرار أسوة بما حدث فى الدور الأول، ووجود 15 فرد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي و مثلهم من مجلس الزمالك و الإدارات التنفيذية .
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