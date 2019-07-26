شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن يحصل على مقدم عقده من بيراميدز.. وصرف النظر عن بهاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل إبراهيم حسن لاعب الزمالك على مقدم عقده الجديد مع بيراميدز تمهيدا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خلال الأسبوع المقبل ، بعدما دخل الأخير في مفاوضات جادة مع ناديه للتعاقد معه.

وطلب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للزمالك ضم إبراهيم حسن من الزمالك لاقتناعه بقدرات اللاعب منذ أن كان يدربه في صفوف الإسماعيلي، قبل رحيله لتدريب منتخب أوغندا.

فيما صرف مسئولو بيراميدز النظر عن التعاقد مع بهاء مجدي الظهير الأيسر في الصيف الحالي، لوجود تعارض في الآراء على ضمه، لاسيما أن اللاعب لم يقدم ما يشفع له في تدعيم الجبهة اليسري بالفريق الأبيض.