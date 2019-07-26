شكرا لقرائتكم لاسارتي يطالب هجوم الأهلي باستغلال غياب جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي هجوم الفريق الأحمر باستغلال الأزمة الموجودة في حراسة مرمى الزمالك في مباراة القمة التي ستجمع الفريقين بعد غد الأحد في الجولة 34 للدوري الممتاز على إستاد برج العرب.
وطلب لاسارتي من رباعي الهجوم وليد أزارو ورمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعة أو وليد سليمان، باستغلال غياب محمود جنش ووجود أزمة بسبب عدم نجاح الثنائي عمر صلاح وعماد السيد في سد الثغرة التي خلفها إصابة جنش بقطع في وتر أكيلس.
وطالب لاسارتي رباعي الهجوم بزيادة التسديد على مرمى الزمالك من على بعد، واستغلال الأطراف جيدا في خلق خطورة على مرمى الفريق الأبيض وإرباك حسابات الخط الخلفي لأبناء ميت عقبة.
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