شكرا لقرائتكم عودة الراهب وصوماليا إلى الرياض.. ووصول بوديسكو وغامان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر حسن الراهب والبرازيلي صوماليا معسكر الشباب في ألمانيا، بعد تعرض الأول لتمدد في عضلة الفخذ من الدرجة الثانية، والثاني بتمزق في عضلة السمانة من الدرجة الأولى.

وفضل الجهازان الفني والطبي عودة اللاعبين واستكمال علاجهما في الرياض، قبل أن يشهد المعسكر التحاق الثنائي الروماني كوستانتين بوديسكو وفاريال غامان.

وفي نفس السياق، واصل الفريق تدريباته في معسكر ألمانيا، تحت إشراف المدرب خورخي ألميرون، الذي خصص الفترة الصباحية للتدريبات على الملعب المخصص لفريق، وانطلق المران بتدريبات لياقة تحت قيادة دييغو أوسي، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، طبق كل منهما جملا تكتيكية.