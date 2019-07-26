شكرا لقرائتكم وصول كارلوس أندريا إلى معسكر العدالة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي العدالة وصول اللاعب كارلوس أندريا، مهاجم منتخب مدغشقر، لمعسكر الفريق المقام في تونس العاصمة، يوم الجمعة.

وأوضح العدالة أن اللاعب سينتظم في التدريبات خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، عقب المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019.

ويستهل العدالة مشواره في النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة أهلي جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم 22 أغسطس المقبل.