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وصول كارلوس أندريا إلى معسكر العدالة في تونس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي العدالة وصول اللاعب كارلوس أندريا، مهاجم منتخب مدغشقر، لمعسكر الفريق المقام في تونس العاصمة، يوم الجمعة.

وأوضح العدالة أن اللاعب سينتظم في التدريبات خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، عقب المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019.

ويستهل العدالة مشواره في النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة أهلي جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، يوم 22 أغسطس المقبل.

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