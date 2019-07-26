koora بث مباشر مباراة الزوراء والكهرباء بدون تقطيع yalla shoot مشاهدة نهائى كأس العراق جودة عالية

تابع لايف بث مباشر مباراة الزوراء والكهرباء اليوم الجمعة فى نهائى كأس العراق على ملعب الشعب الدولي فى مدينة بغداد العاصمة مشاهدة مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر فى كأس العراق النهائى، الزوراء صعد الى النهائى بقيادة المدرب العراقي حكيم شاكر أ بعد فوزه على القوة الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما صعد فريق الكهرباء للنهائى ليقابل الزوراء بقيادة مدربه العراقي عباس عطية بعدما فاز على فريق الطلبة بثلاثة أهداف نظيفة، المقابلة صعبة و كلا الفريقين لديه الطموح للفوز بالبطولة.

مباراة نهائى كأس العراق بين الزوراء و الكهرباء سوف تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة و الدوحة والكويت ،الرابعة بتوقيت جرينتش.

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kora star مباراة الزوراء والكهرباء في نهائي كأس العراق لكرة القدم

بث مباشر مباراة الزوراء والكهرباء في نهائي كأس العراق لكرة القدم، عقنوات العراقية الرياضية 1، والرياضية العراقية إتش دي، والكأس 1 إتش دي.معلق مباراة الزوراء والكهرباء في نهائي كأس العراق لكرة القدم سيكون كل من المعلق القطري محمد السعدي على قناة الكأس، والعراقي رعد ناهي على القناة العراقية.

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