يلا شوت مشاهدة مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر اليوم 26 يوليو 2019 نهائي كأس العراق بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر اليوم الجمعة 26 يوليو 2019 و هى المباراة النهائيةفى كأس العراق، و سوف تُلعب هذه المباراة على ملعب الشعب الدولي فى بغداد العاصمة، و قد استطاع الزوراء بقيادة المدرب العراقي حكيم شاكر أن يتأهل الى النهائي بعد فوزه على القوة الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما صعد فريق الكهرباء بقيادة مدربه العراقي عباس عطية بعدما فاز على الطلبة بثلاثة أهداف نظيفة

مباراة نهائى كأس العراق بين الزوراء و الكهرباء سوف تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة و الدوحة والكويت ،الرابعة بتوقيت جرينتش.

kora online مباراة الزوراء والكهرباء في نهائي كأس العراق لكرة القدم

يلاشوت بث مباشر حصرى مباراة الزوراء والكهرباء في نهائي كأس العراق لكرة القدم، و سيكون ذلك من خلال وقنوات العراقية الرياضية 1، والرياضية العراقية إتش دي، والكأس 1 إتش دي.معلق مباراة الزوراء والكهرباء في نهائي كأس العراق لكرة القدم سيكون كل من المعلق القطري محمد السعدي على قناة الكأس، والعراقي رعد ناهي على القناة العراقية.

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بدأ الشوط الأول منذ دقائق

فريق الزوراء فريق كبير فاز قبل ذلك ببطولة كأس العراق خمسة عشر مرة، بينما صعد الكهرباء لاول مرة فى تاريخه الى نهاء الكأس