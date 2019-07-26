إشترط عدم تدخل الإدارة .. حسام البدري مديرا فنيا لـ الزمالك

الموجز اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، على تولي المسئولية الفنية للنادي الأبيض، بداية من الموسم الجديد وفقاً لما نشره صدى البلد. الذي أضاف : عقد مسئولو الزمالك جلسة مع البدري اتفق خلالها الطرفان على كل التفاصيل، لتوليه تدريب الفريق الأبيض. وتابع : رحب البدري بالعودة مرة أخرى للتدريب، من بوابة الزمالك. وأكدت البلد أن المدرب وضع شرطًا أساسيًا لقبول عرض الزمالك، يتمثل في عدم التدخل أو الحديث في الأمور الفنية نهائيًا من جانب الإدارة، على أن يتم حسابه بعد نهاية الموسم.

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