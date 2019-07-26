اتحاد الكرة يعلن رفع عدد إعارات الأندية إلى 10 لاعبين

مصراوي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998 الذين يمثلون السن الأولمبي بجانب لاعبين اثنين من الأجانب خلال الموسم الجديد (2019-2020).

وأوضح اتحاد الكرة في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الجمعة أن إعارة الثنائي الأجنبي ممن تكون عقودهم سارية، ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصًا على حقوق الأندية.

وأضاف: "تلك الإعارات الخمسة لهذا الموسم فقط كمرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس (الخميس) إدارة شؤون اللاعبين".

وبالتالي ارتفعت عدد إعارات...