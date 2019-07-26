شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد اليد بانتصارات منتخب الشباب في كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر ومنتخب الشباب الذي نجح في التأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للشباب المقامة حاليا في إسبانيا. Advertisements أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شكره وتقديره للاعبي منتخب الشباب والجهاز الفني بعد الأداء البطولي في مباريات كأس العالم وأخرهم مباراة دور الثمانية أمام منتخب النرويج التي إنتهت بفوز شباب الفراعنة بنتيجة 29-27 بعد أداء قوي. وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن ما حققه شباب كرة اليد إنجاز كبير للدولة المصرية مما كان له أبلغ الأثر في رفع اسم مصر عاليا خفاقا في مثل هذا المحفل الدولي الهام ، وأن الفرصة أمام هذا الجيل كبيرة من أجل كتابة تاريخ ومباراة قوية غدا السبت أمام منتخب فرنسا وأن الجميع على ثقة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني في مواصلة المشوار الناجح في البطولة الحالية.

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