شكرا لقرائتكم خبر عن إف سي يخوض 4 وديات استعدادًا للدوري أبرزهم المصري و الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صلاح المدير الفني لنادي إف سي مصر، خوض فريقه 4 وديات خلال شهر يوليو و أغسطس استعداداً لانطلاق الدوري الممتاز 2019 – 2020. أكد محمد صلاح لـ " الخليج 365" سنخوض ودية أمام فريق بني سويف بالقاهرة يوم 30 يوليو الجاري، ثم مواجهة المصري باستاد بورسعيد يوم 4 أغسطس إلى جانب الإنتاج الحربي و عجمان الإماراتي وجاري تحديد موعدهما. Advertisements وتعد هذه هي المرة الأولي التى يتأهل فيها نادي إف سي مصر للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه ، ويطمع مسئولو النادي بقيادة المخضرم محمد صلاح فى تحقيق نتائج إيجابية و الظهور بمستوي مميز فى أول مشاركة بالدوري وعدم الهبوط للمظاليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إف سي يخوض 4 وديات استعدادًا للدوري أبرزهم المصري و الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.