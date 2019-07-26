شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن القيد المحلى للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الكرة لوائح القيد للموسم الجديد 2019 – 2020 والذى سينطلق الاثنين المقبل، وتحديداً عقب انتهاء بطولة الدوري الممتاز بلقاء الأهلي والزمالك، المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدورى.

س: متى ينطلق القيد المحلى؟

ج : تبدأ فترة القيد المحلى للدورى يوم 29 يوليو الجارى وتستمر حتى 29 أغسطس، ويتلقى مسئولو شئون اللاعبين برئاسة وليد العطار أوراق اللاعبين يومياً.

س : ما عدد قائمة اللاعبين فى الموسم المقبل؟

ج : تم الموافقة من قبل اتحاد الكرة على قيد 30 لاعباً فى قائمة كل نادٍ.

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س : عدد الأجانب فى الدورى الجديد؟

ج : قرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى، ويحق لكل نادٍ إدراج اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس.

س : هل يشارك اللاعبون الأجانب بالكامل فى المباراة؟

ج : يحق لأى نادٍ إشراك اللاعبين الأجانب الخمسة فى قائمته فى أى مباراة بالدورى الجديد، دون التقيد بعدد محدد داخل الملعب.

س : وما عدد الأجانب فى دورى القسم الثانى؟

ج : قرر اتحاد الكرة الموافقة على قيد لاعبين اثنين أجانب فى قوائم أندية القسم الثانى لكرة القدم فى الموسم الجديد.

س : وما عدد الإعارات فى الموسم الجديد للدورى؟

ج : وافق اتحاد الكرة على السماح للأندية بإعارة 5 لاعبين فوق السن و 2 مواليد 97 و 98 إلى جانب لاعبين إثنين أجانب.