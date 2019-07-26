غلطة واحدة قتلت الملاكم مكسيم داداشيف رغم توسلات المدرب.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاشت جماهير الملاكمة صدمة كبيرة بوفاة الملاكم الروسي الشاب، مكسيم داداشيف، متأثرا بإصابته في الرأس خلال نزال قوي.

مقطع فيديو انتشر بصورة واسعة لمدرب الملاكم وهو يتوسل له بإنهاء النزال، فيشما أصر الملاكم على الاستمرار لتأتي النهاية المأساوية.

الملاكم الروسي مكسيم داداشيف، كان قد تعرض للكمات متعددة بالرأس، خلال نزاله مع الملاكم البورتوريكي سزبريل ماتساي، قبل أن يقرر الانسحاب في الجولة الحادية عشر من النزال.

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المدرب الأمريكي بادي مكغيرت، ظهر خلال الفيديو وهو يتوسل لداداشيف كي ينسحب، قبل أن يقتنع الأخير، بعد محاولات مضنية، ولكن الانسحاب جاء متأخرا جدا، حيث أعلنت وفاة البطل الروسي في المستشفى بعدها بساعات.

مكغيرت ظهر وهو يناشد الملاكم البالغ من العمر 28 عاما قائلا: “سأوقف اللقاء.. أنت تتعرض للضرب بشكل كبير، أرجوك ماكس دعني أنهي النزال”، ولكن داداشيف أصر على الرفض، قبل أن يقرر المدرب الأمريكي إنهاء النزال، مخالفا رغبة الملاكم.

خبراء الملاكمة اعتبروا تصرف المدرب حكيما، وأشادوا به، ظنا منها أنه أنقذ حياة الملاكم الشاب، لكن ما حدث لاحقا كان تراجيديا.. حيث نقل إلى المستشفى ودخل في غيبوبة، قبل أن يتم فتج جمجمته، لعلاج ورم كبير تعرض له من جراء نزيف في الدماغ، ولكن الجهود جميعها باءت بالفشل، لتعلن وفاته رسميا في صدمة قاسية.