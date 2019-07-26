حبيب نورمحمدوف أكثر الرياضيين الروس جنيا للأموال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتل المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، بطل الفنون القتالية “UFC”، المرتبة الأولى في تصنيف أكثر الرياضيين نجاحا في مجلة “فوربس” لعام 2019.

وبحسب المجلة، فإن محمدوف أصبح الأول من بين 40 رياضيا في مجال الرياضة والأعمال دون سن الأربعين، حيث استند التصنيف إلى عاملين: الدخل السنوي للنجوم وشعبيتهم، أي مدى انتشار ذكرهم من قبل وسائل الإعلام، ومحركات البحث وعدد متابعيهم في الشبكات الاجتماعية.

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المصارع الروسي نورمحمدوف البالغ من العمر 30 عامًا، يبلغ دخله 11.5 مليون دولار في السنة، في حين بلغ عدد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” 15.4 مليون متابع.

نورمحمدوف، لم يتلق أي هزائم بعد 11 نزال، بالإضافة إلى ذلك فإن شركتي “تويوتا” و”غاريلا” أضيفتا في قائمة الرعاة الرسميين لبطل الفنون القتالية.

ووقع نور محمدوف عقدا جديدا مع “UFC”، وفي 7 سبتمبر ينتظره نزال مع الأمريكي داستين بويرير في المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما على حلبة “ذا أرينا ياس” في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لأول مرة.

وتعد هذه الفعالية الأولى التي تقام بعد إبرام عقد الشراكة الذي يجمع بين منظمة “UFC” ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والذي يمتد لخمسة أعوام مقبلة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.