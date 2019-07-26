شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النادي الأهلي، والمقرر لها مساء الأحد في الجولة الـ٣٤ بالدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وجاءت القائمة كالتالي.. Advertisements عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمى محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز ومحمد عبدالسلام لخط الدفاع طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد إبراهيم لخط الوسط . حميد أحداد وعمر السعيد لخط الهجوم.

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