شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبدأ فترة الإعداد الثانية بمعسكر الإسكندرية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال وليد هويدي، مدير الكرة بنادي المقاصة، إن الفريق اختتم، الخميس، مرحلة الإعداد الأولى التي أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بداية من منتصف الشهر الجاري، وسينتظم اللاعبون في معسكر الإسكندرية الأحد المقبل لبداية فتره الإعداد الثانية، والتي سوف يتخللها بعض اللقاءات الودية متدرجه المستوى.

وأضاف هويدي، أن معسكر الإسكندرية سيشهد انضمام الثلاثي الأفريقي جون أنطوى وباولن فوافي وخالد أوتشو، بعد انتهاء الراحه السلبية التي حصلوا عليها، وعدم تواجدهم خلال فتره الإعداد الأولى.

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واستغل الجهاز الفني لفريق المقاصة، فترة الإعداد الأولى بالقاهرة لخوض 3 مباريات ودية حقق خلالها الفوز، ومنح الفرصة لجميع لاعبي الفريق.

وأشار وليد هويدي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن المدير الفني أحمد حسام ميدو حرص على ضم مجموعة من الصاعدين مواليد 97 تحسبًا لقيدهم في القائمة وفقا للوائح اتحاد الكرة.

وأوضح هويدي أن الفريق يحصل على راحة من التدريبات 48 ساعة، على أن يتجمع اللاعبون صباح الأحد باستاد الدفاعي الجوي للتحرك إلى الإسكندرية، لبداية فترة الإعداد الثانية للموسم الجديد.