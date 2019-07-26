منع إقامة مباريات الليجا يومي الجمعة والإثنين

أعلنت كارمن بيريز، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لن تقام مباريات الدوري المحلي بقسميه الأول والثاني خلال يومي الجمعة والإثنين من كل أسبوع، خلال الموسم المقبل، إلا في حال وجود موافقة مسبقة من قبل اتحاد الكرة.

وجاء إعلان لجنة المسابقات الإسبانية بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" عن جدول مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأولى في الموسم المقبل، والتي حددت فيه إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستجمع بين أتلتيك بيلباو برشلونة يوم الجمعة الموافق 16 آب / أغسطس المقبل.

وأوضحت بيريز، أن الجولات الثلاث المذكورة ستقام يومي السبت والأحد خلال شهري آب / أغسطس وأيلول /سبتمبر المقبلين.

وجاء إعلان لجنة المسابقات الإسبانية بناء على طلب من اتحاد الكرة الإسباني، وذلك بعدما اكتشف الأخير تعارض جدول المواعيد الذي أعلنته "الليجا" وجدول المواعيد الذي تم التصديق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 29 نيسان / أبريل الماضي برئاسة لويس روبياليس.

وأشارت بيريز إلى أنه تم استبعاد يومي الجمعة والإثنين، من جدول مواعيد مباريات الليجا، بناء على الاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة الإسباني ورابطة الدوري المحلي في الثالث من تموز / يوليو الجاري والذي يتعلق بتجديد الاتفاقية التي تنظم التعاون بين الجانبين حتى عام 2024.