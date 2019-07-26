ميسي يعود إلى برشلونة

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى مدينة برشلونة، اليوم الجمعة، لقضاء الأيام الأخيرة من إجازته والمقرر نهايتها في 4 أغسطس / آب المقبل، قبل أن ينضم لتدريبات البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن ميسي وصل اليوم الجمعة، لمطار "إل برات" مع زوجته وأفراد عائلته، بعدما قضى النجم الأرجنتيني إجازته عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وأضافت الصحيفة، أنه كان مقررًا أن يعود اللاعبون الذين شاركوا في كوبا أمريكا (ميسي، سواريز، فيدال، كوتينيو، اَرثر ميلو) إلى برشلونة في 4 أغسطس / آب المقبل.

يشار إلى أن سواريز عاد صباح اليوم، للتدريبات في المدينة الرياضية للنادي الكتالوني، ليعود مبكرًا قبل نهاية فترة إجازته، من أجل الاستعداد بشكل جيد لبداية الموسم الجديد.

وودع ميسي ورفاقه، بطولة كوبا أمريكا، من المربع الذهبي عقب الهزيمة أمام البرازيل (0-2)، في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.