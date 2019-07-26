جوارديولا: لست غاضبا من مطاردة البايرن لساني

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه غير غاضب من سعي نادي بايرن ميونخ الألماني إلى ضم ليروي ساني، نجم النادي الإنجليزي والمنتخب الألماني.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يشعر بخيبة أمل محتملة حيال استمرار سعي البايرن لضم ساني، قال المدرب السابق للعملاق البافاري، في مدينة يوكوهاما اليابانية، اليوم الجمعة: "أنا أحب بايرن ميونخ وأقدره جدا، فقد أعطاني فرصة مذهلة للعمل في ألمانيا".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، قد بدأ مفاوضات مع ساني حول انتقاله للنادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا.

وكان جوارديولا، قد صرح مؤخرًا بأنه في مقدور اللاعب الدولي الألماني، الرحيل عن النادي الإنجليزي حال أراد ذلك، وفي الوقت نفسه، أكد المدرب الإسباني أنه يتمنى بقاء جناح الفريق.

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ويسعى مانشستر سيتي لتمديد عقده مع ساني الذي يستمر حتى نهاية حزيران / يونيو 2021، وكان جوارديولا قد صرح في الأسبوع الماضي، بأنه ليست هناك حتى الآن محادثات مع بايرن حول اللاعب الألماني.

ورد، كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، على هذا التصريح، قائلًا "لا أعرف ما إذا كان بيب يعرف بكل ما يدور في ناديه، لا أدري، لننتظر".

واتسم رد فعل جوارديولا على تصريحات رومينيجه بالهدوء، وقال في لقاء له خلال رحلة فريقه باليابان: "كرة القدم كما هي أحيانًا أقول أشياءً لا تعجب الجانب الآخر".