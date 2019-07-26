آرسنال يطمئن جماهيره على أوزيل وكولاسيناك

كشف المتحدث باسم نادي آرسنال، أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل وزميله سياد كولاسيناك، سيعودان اليوم الجمعة، للانخراط بشكل طبيعي في تدريبات الفريق، بعد نجاة الثنائي من محاولة سطو مسلح أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم آرسنال "اللاعبان بخير، وسيخوضان التدريبات اليوم".

يذكر أن الجناة الذين حاولوا سرقة اللاعبين، لم يتم القبض عليهم حتى الآن.

وكان لاعبا آرسنال قد تعرضا لمحاولة سطو مسلح من قبل شخصين كانا يقودان دراجة بخارية، حيث حاول هذان المجهولان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها رفقة زميله، شمال شرق لندن.