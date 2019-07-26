القرعة 16 سبتمبر.. فيفا يعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تقام للمرة الأولى في قطر خلال الفترة من 11 حتى 21 من شهر ديسمبر المقبل.

وتقام المسابقة بمشاركة أبطال القارات الست وبطل الدوري القطري، وسيتم إجراء قرعة لتحديد مواجهات الدور الثاني والنصف النهائي في مقر الفيفا بزيوريخ يوم 16 سبتمبر المقبل.

وتم تأكيد مشاركة ثلاثة فرق، وهم: مونتيري المكسيكي (الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف)، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا) وليفربول الإنجليزي (الفائز بدوري أبطال أوروبا).

ويتبقى معرفة الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا وكوبا ليبرتادوريس خلال الأشهر المقبلة، على أن يعتمد النادي الذي يمثل البلد المضيف قطر على نتائج دوري أبطال آسيا.

وأوضح الفيفا أنه في حال تتويج فريق قطري بدوري أبطال آسيا (الدحيل أو السد)، فسيتأهل مباشرةً للدور الثاني من مونديال الأندية، على أن يلعب الوصيف المباراة الافتتاحية أمام هينان سبورت.

وإذا لم يكن الفائز بدوري أبطال آسيا من قطر، فسيخوض السد حامل لقب الدوري القطري المباراة الافتتاحية المقرر لها يوم 11 ديسمبر.

واعتبارا من عام 2021، ستقام كأس العالم للأندية بنظام مختلف، حيث ستضم 24 فريقا وستقام منافساتها في فصل الصيف.

وجاءت مواعيد الثماني مباريات لكأس العالم للأندية "قطر 2019" كالتالي:

الجولة الأولى:

1- السد ضد هينجين سبورت (11 ديسمبر).

الجولة الثانية:

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2- الفريق A ضد الفريق B يوم (14 ديسمبر).

3- الفريق C ضد الفريق D يوم (14 ديسمبر).

المركز الخامس ونصف النهائي:

4- مباراة المركز الخامس (17 ديسمبر).

5- بطل كوبا ليبرتادوريس ضد الفريق الفائز من المباراة الثانية أو الثالثة (17 ديسمبر).

6- الفائز من المباراة الثانية أو الثالثة ضد ليفربول (18 ديسمبر).

المركز الثالث والمباراة النهائية:

7- مباراة المركز الثالث (21 ديسمبر).

8- المباراة النهائية (21 ديسمبر).

وسيتم اختيار الفرق A و B و C و D بين مونتيري وممثلي آسيا وإفريقيا والفائز في المباراة الأولى، على أن يتم تحديد المباريات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة عن طريق القرعة.

ومن المقرر أن الكشف عن تفاصيل الاستادات التي تحتضن منافسات البطولة ومواعيد انطلاق المباريات والترتيبات المتعلقة بالتذاكر خلال الفترة المقبلة.