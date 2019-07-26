لوكاكو يغادر معسكر مانشستر يونايتد

بات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، قريبًا من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل"، أن لوكاكو غادر معسكر مانشستر يونايتد ليعود إلى بلجيكا، للاجتماع بوكيل أعماله من أجل الانتهاء من خطوة مغادرة الفريق الأحمر.

وتواجد لوكاكو في قائمة مانشستر يونايتد التي سافرت للجولة التحضيرية الآسيوية، لكنه لم يشارك في المباريات بداعي الإصابة.

ويرتبط لوكاكو بالرحيل إلى صفوف إنتر ميلان، في ظل رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد للنيراتزوري، بالحصول على خدماته.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يُقيم لوكاكو بـ 85 مليون يورو، بينما أبدى إنتر ميلان استعداده لدفع 70 مليون يورو بالإضافة للمكافآت، من خلال ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع الالتزام بالشراء النهائي.