- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محمد هانى عن مباراة القمة 118: "قاتل من أجل حلمك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلق هاني على الصورة قائلاً: قاتل من أجل حلمك.
كان النادي الأهلي قد حسم بطولة الدوري العام رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعدما رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الزمالك بالقمة 118 في ختام مسابقة الدوري العام في المباراة التي تقام الأحد المقبل على استاد برج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هانى عن مباراة القمة 118: "قاتل من أجل حلمك"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.