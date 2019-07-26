شكرا لقرائتكم مصطفي شوقى: منتخب شباب اليد نواة للعبة فى السنوات المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفي شوقى رئيس بعثة منتخب مصر لشباب كرة اليد أن اللاعبين تعاهدو قبل إنطلاق بطولة كأس العالم بإسبانيا على تحقيق إنجاز لمصر وهو ما حدث بالتأهل لدور الأربعة للمونديال. وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، ويلتقى فى السادسة مساء غد، السبت، مع فرنسا فى نصف نهائى البطولة. Advertisements أضاف شوقي فى تصريحات لقناة TIME SPORTS :" منتخب اليد يضم لاعبين مميزين ونواة للعبة فى السنوات المقبلة ونأمل فى تحقيق إنجاز جديد بالوصول لنهائى البطولة". كان منتخب شباب اليد تأهل إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

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