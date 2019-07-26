شكرا لقرائتكم ضغوط على جلال لإشراك حفني أساسيا بالقمة.. وعلاء يراقب أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمارس عدد من مسئولي الزمالك ضغوطا على خالد جلال المدير الفني للفريق الأبيض، لإشراك أيمن حفني أساسيا في لقاء القمة 118 ضد الأهلي بعد غد الأحد في الجولة الأخيرة من عمر الدوري.

وطالب مسئولو الزمالك المدير الفني بضرورة الدفع بحفني بدلا من محمد إبراهيم باعتبار أن الأول يملك حلولا هجومية أفضل من إبراهيم وقادر على صناعة الفارق واستغلال المساحات التي ستظهر في دفاعات الفريق الأحمر.

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في سياق جديد، كلف خالد جلال ، محمود علاء مدافع الزمالك بضرورة فرض رقابة لصيقة على وليد أزارو مهاجم الأهلي، خشية من انطلاقات وسرعات المهاجم المغربي والتي تسبب إزعاجا للمنافسين، وتمنح فريقه الأفضلية الهجومية.

ويسعى الزمالك إلى الفوز على الأهلى من أجل إسعاد جماهيره الغاضبة بسبب خسارة الدورى،خصوصاً أن الفوز فى مباريات القمة يكون لها مذاق خاص عند جماهير الناديين.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميًا بعد الفوز على المقاولون أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.