شكرا لقرائتكم محمد نجيب يقترب على أبواب الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات محمد نجيب مدافع الأهلي على مشارف الانضمام لصفوف الجونة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتفق مدافع الأحمر مع النادي الساحلي على جميع التفاصيل تقريباً.

الأهلي منح نجيب الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق بعد سنوات طويلة من اللعب في القلعة الحمراء خاصة وأن الفترة الماضية شهدت غياب نجيب عن المشاركة مع الفريق لأسباب فنية.

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وتلقي نجيب عدة عروض من أندية محلية أبرزها من طنطا قبل أن يطلب الجونة ضم اللاعب ورحّب الأخير بعرض النادي الساحلي ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً بعد إنتهاء الموسم المحلي رسمياً بمواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر بالفوز على المقاولون العرب 3/1 في الجولة الماضية مساء أمس الأول ، الأربعاء.