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شكرا لقرائتكم محمد صلاح: المدير الفني الأجنبي أفضل للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد صلاح المدير الفني الحالي لنادي إف سي مصر أن لاعبى الزمالك مطالبين بالفوز على الأهلي فى لقاء القمة يوم الأحد المقبل فى ختام مباريات الدورى الممتاز للموسم الجاري 2017 -2018 ، من اجل تهدئة جماهيرهم بعد حسم الأهلي لقب الدوري رسمياً.
وقال محمد صلاح فى تصريحات لقناة TIME SPORTS : "لا بد وأن يكون هناك إعادة تقييم داخل الزمالك للاعبين وأن تكون المكافأت على البطولات بمعنى أن يتم صرف المكافأت مع كل بطولة يحققها الفريق أما غير ذلك فلا يجب صرف أي مستحقات من اجل تحفيز اللاعبين".
وأكد محمد صلاح أن المدير الفني الأجنبي هو الأفضل للزمالك فى المرحلة المقبلة بشرط أن يكون الجهاز بالكامل من الأجانب ، مؤكداً أن التداخل فى الاختصاصات أفة تهدد الكرة المصرية.
وأضاف المدير الفني السابق للزمالك:" لا بد للاعبى الزمالك بالتتويج بكأس مصر والسوبر المصري من أجل رد اعتبار فقدان لقب الدوري الممتاز وإسعاد جماهيرهم".
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