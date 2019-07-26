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شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019.. تغييرات في "دماغ" لاسارتي قبل القمة 118.. صراع حول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، يلتقي الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميًا بعد الفوز على المقاولون أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد تحسن حالة سعد سمير مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وخلف الصليبي، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وأضاف أن محمد محمود لاعب الفريق اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريب للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وأوضح أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
وذكر مدير الكرة بالأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق مازال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا مؤخرًا.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن الاختبارات التى أُقيمت داخل النادي الأهلي تمت بمصداقية شديدة وبعيداً عن اية مجاملات دون تفرقة بين ناشئ وأخر، على مدار الأيام الماضية .
وأضاف "مبروك" أن مدربو القطاع أدوا دورهم في الإشراف على الاختبارات التي أقيمت منذ ١٤ يوليو الجاري، وانتهت أمس الخميس، على أكمل وجه وأخلصوا في عملهم من أجل اختيار أفضل العناصر المميزة .
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، ووجه "مبروك" مدربي قطاع الناشئين بمواصلة العمل بجد في الاختبارات التي سوف تجرى لأبناء أعضاء الجمعية العمومية بفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر، وأن تتم عملية اختيار اللاعبين بتركيز كبير كما حدث في الاختبارات العامة.
وطالب "مبروك" من المدربين بضرورة التركيز على أصحاب الجسمان القوي إلى جانب المهارة والسرعة، وتحديداً في الأعمار السنية الصغيرة، لكي تستطيع فرق القطاع المنافسة بقوة على البطولات التي تشارك بها.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، الجدير بالذكر أن اختبارات أبناء أعضاء الجمعية العمومية سوف تقام يومي السبت والأحد الموافقين ٢٧ و ٢٨ يوليو الجاري بفرع الشيخ زايد، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ و ٣٠ يوليو الجاري بفرع مدينة نصر، منذ الثامنة صباحاً، وذلك بموجب كارنيه العضوية.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في مرحلة التركيز والاستعداد النهائي على الصعيدين الفني والنفسي لمباراة القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي إن كل الاحتفالات انتهت أمس وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك.
وأوضح أن الجهاز الفني يكثف جلساته الفنية والنفسية مع اللاعبين؛ لتجهيز الجميع لمباراة الزمالك التي يسعى الأهلي فيها لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أهمية المباراة على الصعيد التاريخي والجماهيري والرقمي بعد حسم الدوري رسميًا لصالحنا، والجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدوري في نسخته الحالية لموسم 2019.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وقال مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك القادمة باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وأضاف أن الأهلي سوف يستعيد خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، مؤكدًا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقا للرؤية الفنية.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، أعلن ديان سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عن إعجابه الشديد بقدرات محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الاهلي.
وكشفت صحيفة "برمنجهام ميل" الإنجليزية، أن المدير الفني لنادي أستون فيلا مهتم بضم محمد الشناوي إلى قائمة الصفقات التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تضم محمود حسن تريزيجيه .
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وقالت صحيفة "ليدر فيلا" الإنجليزية فى وقت سابق عن وجود منافسة بين ناديي أرسنال وأستون فيلا للتعاقد مع محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلى، مؤكدة على أن إدارة أستون فيلا تنوى ضم الحارس الدولى مقابل دفع مبلغ يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى هذا الصيف، مؤكدة أن نادى أرسنال يريد التعاقد مع الحارس، ليكون بديل الحارس الأساسى لينو بالموسم القادم بعد رحيل بيتر تشيك بشكل رسمى واعتزاله للعب.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، أعلن محمد مجدى قفشة رغبته في اللعب للأهلي إلا أنه أكد للمقربين منه أنه في حالة عدم نجاح مفاوضات الأهلي لضمه لن يمانع في الانتقال للزمالك والذي ستكون فرصته في حجز مكان في تشكيلته الاساسية كبيرة.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، بينما حسم مسئولو الاهلي صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي بمقابل مالي فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين، دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.
أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، تتجه النية داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى لإجراء تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر في مباراته ضد الزمالك والمقرر لها بعد غد الأحد ، كان الأسماعيلي قد وافق على انتقال متولي للأهلي مقابل 15 مليون جنيه وأثنين من لاعبي الأحمر وتم ترشيح الثنائي أحمد حمودي وعمرو جمال ومرة أخرى تم ترشيح أحمد حمودي وأحمد علاء.
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