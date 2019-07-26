شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019.. تغييرات في "دماغ" لاسارتي قبل القمة 118.. صراع حول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، يلتقي الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميًا بعد الفوز على المقاولون أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد تحسن حالة سعد سمير مدافع الفريق الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وخلف الصليبي، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وأضاف أن محمد محمود لاعب الفريق اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريب للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019، وأوضح أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.

وذكر مدير الكرة بالأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق مازال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا مؤخرًا.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن الاختبارات التى أُقيمت داخل النادي الأهلي تمت بمصداقية شديدة وبعيداً عن اية مجاملات دون تفرقة بين ناشئ وأخر، على مدار الأيام الماضية .

وأضاف "مبروك" أن مدربو القطاع أدوا دورهم في الإشراف على الاختبارات التي أقيمت منذ ١٤ يوليو الجاري، وانتهت أمس الخميس، على أكمل وجه وأخلصوا في عملهم من أجل اختيار أفضل العناصر المميزة .

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، ووجه "مبروك" مدربي قطاع الناشئين بمواصلة العمل بجد في الاختبارات التي سوف تجرى لأبناء أعضاء الجمعية العمومية بفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر، وأن تتم عملية اختيار اللاعبين بتركيز كبير كما حدث في الاختبارات العامة.

وطالب "مبروك" من المدربين بضرورة التركيز على أصحاب الجسمان القوي إلى جانب المهارة والسرعة، وتحديداً في الأعمار السنية الصغيرة، لكي تستطيع فرق القطاع المنافسة بقوة على البطولات التي تشارك بها.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 26-7-2019 ، الجدير بالذكر أن اختبارات أبناء أعضاء الجمعية العمومية سوف تقام يومي السبت والأحد الموافقين ٢٧ و ٢٨ يوليو الجاري بفرع الشيخ زايد، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ و ٣٠ يوليو الجاري بفرع مدينة نصر، منذ الثامنة صباحاً، وذلك بموجب كارنيه العضوية.