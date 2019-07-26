شكرا لقرائتكم ناشئين كرة اليد يغادر لصربيا لإقامة معسكر مغلق استعداداً لبطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحركت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد ٢٠٠٠، صباح اليوم الجمعة، متوجهة إلى صربيا للدخول في معسكر مغلق يستمر خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم التى ستقام فى مقدونيا.

صعد المنتخب الوطني لبطولة العالم، بعدما توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت العام الماضي بمدينة مراكش المغربية، حيث حقق منتخبنا الفوز على تونس بنتيجة (22-16)، في المباراة النهائية.

وضمت بعثة المنتخب الوطنى للناشئين فى صربيا كلا من مجدى أبوالمجد مديرا فنيا، حسين زكى مدربا عاما، محمد عبد المنعم مديرا إداريا، ماجد مدحت طبيب. واللاعبين: مؤمن حسام الدين - محمود حنفى - ابراهيم السيد - مهاب سعيد - يوسف حسن - عبد الله امام - عمر عطية - سيف هانى - زياد احمد - محمد سمير - حازم نصر - مازن رضا - عمر الجيار - عبد الفتاح على - نبيل شريف - عمر شريف.

وسيلحق بالبعثة فى مقدونيا عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة في بطولة العالم، كما سينضم للبعثة حمادة الروبى مدربا لحراس المرمى ومحمد إمام المحلل الفنى، والرباعى احمد هشام و حسن وليد و ياسر سيف و عبد الرحمن حميد المتواجدين حاليا مع منتخب الشباب فى اسبانيا.

ويخوض المنتخب عدد من المباريات الودية خلال معسكر صربيا، على أن تغادر البعثة يوم 4 أغسطس المقبل إلى مقدونيا مباشرة للمشاركة في المونديال .

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية برفقة منتخبات السويد وفرنسا والصين تايبيه وكندا والمجر.

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وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: كرواتيا - إسبانيا - سلوفينيا - النرويج - تشيلي - السعودية

المجموعة الثانية: السويد - فرنسا - مصر - كندا - الصين تايبيه - المجر

المجموعة الثالثة: الدنمارك - البحرين - مقدونيا - اليابان - الأرجنتين - نيجيريا

المجموعة الرابعة: آيسلندا - ألمانيا - صربيا - تونس - البرازيل - البرتغال.

ويبدأ المنتخب مبارياته في دور المجموعات يوم 6 أغسطس بمواجهة السويد، ثم يواجه فرنسا 7 أغسطس، ثم الصين تايبيه يوم 9 أغسطس، وكندا 10 أغسطس، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المجر 12 أغسطس.