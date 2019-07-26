شكرا لقرائتكم المقاصة يترقب القمة 118 لاقناع محمد إبراهيم بالانضمام للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو مصر المقاصة مباراة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي تقام في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في ختام مسابقة الدوري العام.

ويسعى مصر المقاصة لاقناع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك عقب مباراة القمة للانضمام للفريق الفيومي، حيث يمتلك لاعب القلعة البيضاء أكثر من عرض إلا أنه أجل الكشف عن رغبته لما بعد مباراة القمة.

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و اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 30 لاعبا للدخول في معسكر مغلق الأحد المقبل ، بمدينة الاسكندرية ، ضمن المرحلة الثانية لفترة الاعداد للموسم الكروي الجديد .

واللاعبون المختارون للمعسكر هم : أحمد عادل عبدالمنعم -محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراس المرمى و أحمد مودي - شريف حازم - محمد دبش - عاصم سعيد - احمد ياسين -احمد صبيحة- حسني فتحي - عصام صبحي - أحمد محسن - هاني سعيد - خالد اوتشو - محمد توني - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو - ميدو جابر - اسلام جابر – باولن فوافي - محمد مسعد - شيملس بيكلي - محمد رمضان - صلاح عاشور - عبدالله مجدي - جون انطوي - ايدو موسيس - صلاح امين – محمد دسوقي.