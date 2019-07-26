شكرا لقرائتكم النصر يجدد تعاقده مع حمدالله حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تعاقدها مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لثلاثة أعوام قادمة، ليكون بموجبه لاعبا للنادي العاصمي حتى 2022.

وكان حمدالله قد حقق لقب هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدفاً في الموسم الماضي، وكان هدافاً لبطولة كأس الملك بـ14، كما فاز ببطولة الدوري مع النصر وودع بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي، ووصل إلى دور الـ16 مع فريقه في دوري أبطال آسيا.

وأعلن عبدالرحمن الحلافي، العضو الذهبي في النصر، عن إقامة حفل تكريم للاعبين بمناسبة الفوز بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة إلى تسليم اللاعبين مكافآت البطولة.