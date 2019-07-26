كورة لايف مشاهدة مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر Alkass sport يلا شوت نقل يوتيوب لعبة الزوراء ضد...

بث مباشر مباراة الزوراء والكهرباء يلا شوت في نهائي كاس العراق kora online، في مباراة منتظرة وسوف نوفر لكم رابط يوتيوب بدون تقطيع وبجودة عالية hd، حيث يلتقي الزوراء ضد الكهرباء في لقاء منتظر وختام للموسم الكروي للفريقين، ويبحث كل منهما عن الختام بأفضل طريقة ممكنه بالفوز بالبطولة الاعرق بالكرة العراقية،في حضور جماهيري من المتوقع ان يكون كبير، مشاهدة الكهرباء والزوراء بث مباشر اون لاين.

مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر اليوم الجمعة yalla shoot، هي لعبة منتظرة من قبل الجماهير وسوف تبدأ المباراة في السادسة بالتوقيت المحلى للعاصمة العراقية بغداد، ويسعى حكيم شاكر المدير الفني لنادي الزوراء من خلال تلك المباراة الخروج ببطولة من هذا الموسم الذي وصفه بالصعب والمرهق نظراً لمشاركة الفريق في ثلاثة بطولات، وتقديم أداء جيد، لكنه يسعى لتصحيح المسار بالفوز بالبطولة، مشاهدة مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر نقل حي على الهواء.

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لعبة الزوراء والكهرباء يلا شوت مباشرة، فيما اكد عباس عطية المدير الفني لنادي الكهرباء أن فريقه لم يصل إلي المباراة النهائية بالصدفة، مؤكداً انه تأهل مستحق للاعبين والجهاز الفني والجماهير التي تدعمه، بناء على ما قدمه الفريق خلال تلك البطولة في الأدوار السابقة، وأكد ان مواجهة الزوراء الفريق الأكثر حصولاً على البطولات المحلية والذي يمتلك شعبية كبيرة، ليست بالسهله، لكنه متأكد من قدرة فريقه على تقدم المفاجأة.

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