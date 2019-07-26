يلا شوت hd1 مشاهدة مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر yalla shoot كورة ستار للجوال لعبة الزوراء اليوم...

يلا شوت مشاهدة مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر yalla shoot اليوم بدون تقطيع في نهائي كاس العراق 2019، حيث يلعب كلاً من الفريقين المباراة الحاسمة في الموسم الكرو العراقي الطويل اليوم من اجل تحديد لقب البطولة الثانية من حيث القوى بدولة العراق، ويسعى كل فريق من أجل أسعاد جماهيره خلال تلك المواجهة المرتقبة فكونوا متابعين معنا وسوف نوفر لكم رابط بث مباشر لمباراة الكهرباء ضد الزوارء كورة اون لاين.

لعبة الزوراء والكهرباء بث مباشر يلا شوت kora live، تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة بتوقيت دولة العراق والمملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويتم نقل المباراة على العديد من القنوات ولعل أبرزها فضائياً قناة قناة الرياضية العراقية HD وقناة الكأس القطرية، ويعلق على اللقاء كلاً من المعلق-محمد السعدي عبر قناة الكاس والمعلق الرياضي رعد ناهي عبر الرياضية العراقية.

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يلا شوت بث مباشر الزوراء والكهرباء

الزوراء ضد الكهرباء لعبة مباشرة بدون انقطاع، وسيعسعى كلاً من الفريقين لحسم اللقب المنتظر من أجل أسعاد جماهيرهم ومن المتوقع حضور جماهيري على ملعب الشعب الدولي الذي يستضيف اللقاء اليوم، ويسع الملعب لحضور 45 ألف متفرج، وهو أحد أعرق الملاعب العراقية وأفضلهم، لذلك ينتظر محبي كرة القدم العراقية داخل العراق وخارجها مباراة مليئة بالنديه والحماس من الفريقين، مشاهدة مباراة الكهرباء والزوراء بث مباشر اون لاين.

مشاهدة مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر

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مباراة الزوراء والكهرباء بث مباشر، وكان الزوراء قد فاز في المباراة السابقة في نصف نهائي كاس العراق على القوة الجوية بأربع أهداف مقابل هدف وحيد ليتأهل بسهوله إلي المباراة النهائية.