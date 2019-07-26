كو المرشح الوحيد لخلافة نفسه في رئاسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى

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أعلن الاتحاد الدولي لالعاب القوى الجمعة ان رئيسه الحالي البريطاني سيباستيان كو سيكون المرشح الوحيد لخلافة نفسه لولاية جديدة عند انعقاد الجمعية العمومية بين 25 و26 ايلول/ سبتمبر في الدوحة في قطر.

وستنتخب الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستنعقد قبل مونديال قطر لالعاب القوى المقام من 27 أيلول/ سبتمبر حتى 6 تشرين الاول/ أكتوبر المقبلين، 18 مرشحا لمجلس الادارة من بينهم الرئيس و4 نواب له و13 عضوا.

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وتولى كو (62 عاما)، البطل الاولمبي لمسافة 1500 م عامي 1980 و1984، والرئيس السابق للجنة التنظيمية للالعاب الاولمبية لندن 2012 والنائب المحافظ السابق، رئاسة الاتحاد الدولي خلفا للسنغالي لامين دياك الذي يواجه تهما بالفساد وبتغطية فضائح منشطات في روسيا.

واحيل دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي بين عامي 1999 و2015، هذا العام امام محكمة باريس الجنائية بتهمة "الفساد النشط والفساد السلبي" و"خيانة الامانة" و"تبرئة عصابة منظمة" لتلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال، مقابل التساهل مع خدمات مكافحة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لالعاب القوى. وسمح هذا النظام الفاسد بتسهيل عمليات التفاوض مع ممولين ورعاة ومروجين روس، قبل مونديال ألعاب القوى في موسكو 2013.

كما يتهم نجله بابا ماساتا بتلقي ملايين اليوروهات من الرشاوى من خلال عقود تسويقية أو لترجيح كفة ريو دي جانيرو وطوكيو لاستضافة أولمبيادي 2016 و2020.