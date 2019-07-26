شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كيف فشل الزمالك فى استنساخ بديل عبد الشافي من 9 تجارب قبل إعادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض السابق والعائد من رحلة احتراف في الدوري السعودي، لتدعيم الجبهة اليسرى والتي تعاني نقصا منذ رحيله في صيف 2015 إلى الأهلي السعودي.

ووقع عبد الشافي على عقود انتقال لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي السعودي، وعدم وجود رغبة من النادي السعودي في تجديد عقده، باعتبار أن اللاعب وصل إلى عامه الـ34، ليجد الزمالك ضالته في اللاعب ليسد الأزمة التي خلفها على مدار 4 سنوات منذ رحيله.

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وعلى مدار الأربع سنوات السابقة، فشل الزمالك في استنساخ لاعب جيد في مركز الظهير الأيسر رغم تعاقده مع لاعبين في هذا المركز أو محاولة إيجاد بديل ينهى تلك الثغرة التي تسببت في إزعاج للفريق الأبيض، رغم تجربة 9 لاعبين في هذا المركز، لمعرفة اللاعبين الذين فشلوا في تعويض غياب عبد الشافي اضغط هنا: