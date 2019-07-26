شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي يقترب من الانتقال للجونة بعد مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد نجيب مدافع الأهلي من الانتقال لفريق الجونة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتفق مدافع الأحمر مع النادي الساحلي على جميع التفاصيل تقريباً.

وحصل نجيب على الضوء الأخضر من الأهلي بالرحيل عن الفريق بعد سنوات طويلة من اللعب في القلعة الحمراء خاصة وأن الفترة الماضية شهدت غياب نجيب عن المشاركة مع الفريق لأسباب فنية.

وتلقي نجيب عدة عروض من أندية محلية أبرزها من طنطا قبل أن يطلب الجونة ضم اللاعب ورحّب الأخير بعرض النادي الساحلي ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً بعد إنتهاء الموسم المحلي رسمياً بمواجهة الزمالك.

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ويلتقي الاهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر بالفوز على المقاولون العرب 3/1 في الجولة الماضية مساء أمس الأول ، الأربعاء.