شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب اليد: اللاعبون تعاهدوا على تحقيق إنجاز لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفي شوقى رئيس بعثة منتخب مصر لشباب كرة اليد أن اللاعبين تعاهدوا قبل انطلاق بطولة كأس العالم بإسبانيا على تحقيق إنجاز لمصر وهو ما حدث بالتأهل لدور الأربعة للمونديال.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، ويلتقى فى السادسة مساء غد، السبت، مع فرنسا فى نصف نهائى البطولة.

أضاف شوقي فى تصريحات لقناة TIME SPORTS منتخب اليد يضم لاعبين مميزين ونواة للعبة فى السنوات المقبلة ونأمل فى تحقيق إنجاز جديد بالوصول لنهائى البطولة.

كان منتخب شباب اليد تأهل إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.