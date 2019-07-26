شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تعليق من ميدو جابر بعد انتقال اسلام جابر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ميدو جابر صانع ألعاب النادي الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، على تهنئة اسلام جابر لاعب المقاصة المنتقل مؤخراً إلى صفوف نادي الزمالك. ونشر ميدو جابر صوة جمعته بإسلام جابر عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام معلقاً: ألف مبروك يا حبيبي ربنا يكرمك مبروك يا سلم. وكشف مصدر بمجلس إدارة الزمالك عن توقيع إسلام جابر صانع ألعاب المقاصة على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل. Advertisements وأكد المصدر أن اللاعب وقع على العقود في حضور مسئولو الزمالك ومحمد مجد المشرف على الكرة بالنادي الفيومي. ومن المقرر أن يحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يتسلم حاليا مسئولو المقاصة قيمة الصفقة من الزمالك من أجل تسليم النادي الأبيض الاستغناء الخاصة باللاعب.

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