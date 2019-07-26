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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بالدورى.. محمد هانى: "قاتل على حلمك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال مشاركته في مباراة الأهلي والمقاولون والتى أقيمت ضمن مؤجلات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وعلق هاني على الصورة قائلاً: قاتل من أجل حلمك.
كان النادي الأهلي قد حسم بطولة الدوري العام رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعدما رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الزمالك في ختام مسابقة الدوري العام في المباراة التي تقام الأحد المقبل على استاد برج العرب.
محمد هانى
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