شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: المدرب الأجنبي الأفضل للزمالك.. وصرف المكافأت على البطولات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد صلاح المدير الفني الحالي لنادي إف سي مصر أن لاعبى الزمالك مطالبين بالفوز على الأهلي فى لقاء القمة يوم الأحد المقبل فى ختام مباريات الدورى الممتاز للموسم الجاري 2017 -2018 ، من اجل تهدئة جماهيرهم بعد حسم الأهلي لقب الدوري رسمياً.

تابع محمد صلاح فى تصريحات لقناة TIME SPORTS لا بد و إن يكون هناك إعادة تقييم داخل الزمالك للاعبين و أن تكون المكافأت على البطولات بمعنى أن يتم صرف المكافأت مع كل بطولة يحققها الفريق أما غير ذلك فلا يجب صرف أي مستحقات من اجل تحفيز اللاعبين.

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أكد محمد صلاح أن المدير الفني الأجنبي هو الأفضل للزمالك فى المرحلة المقبلة بشرط أن يكون الجهاز بالكامل من الأجانب ، مؤكداً أن التداخل فى الاختصاصات أفة تهدد الكرة المصرية.

أضاف المدير الفني السابق للزمالك لا بد للاعبى الزمالك بالتتويج بكأس مصر و السوبر المصري من أجل رد اعتبار فقدان لقب الدوري الممتاز وإسعاد جماهيرهم.