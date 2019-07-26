شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: قفشة بين الأهلى والزمالك.. تعرف على شروط بيراميدز لبيع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف مسئولو نادي الزمالك مفاوضاتهم لضم محمد مجدى قفشة صانع ألعاب بيراميدز لتدعيم الهجوم الأبيض قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان قفشة قد أعلن رغبته فى اللعب للأهلى ووقع على عقود فعلياً في انتظار موافقة بيراميدز النهائية لإتمام الصفقة.

كما أكد قفشة للمقربين منه أنه في حالة عدم نجاح مفاوضات الأهلي لضمه لن يمانع في الانتقال للزمالك والذي ستكون فرصته في حجز مكان في تشكيلته الأساسية كبيرة.

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يذكر أن موقع سوبر كورة انفرد بنشر تفاصيل عقد قفشة مع بيراميدز، حيث أن مرتبط مع ناديه لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 وحتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 22 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75 % من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.

من جانبهم، وضع مسؤولو نادى بيراميدز عدة شروط لبيع قفشة سواء للأهلى أو الزمالك.. لمعرفة الشروط اضغط هنا